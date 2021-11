Gazzetta - Osimhen ha già raddoppiato il suo valore, Napoli lavora per blindarlo col rinnovo

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di Victor Osimhen, con l'attaccante che secondo la Gazzetta dello Sport ha già raddoppiato il suo valore di mercato in questi primi diciotto mesi in maglia azzurra. Scrive così l'edizione odierna della rosea: "Nell’estate del 2020 il Napoli lo ha pagato al Lilla ben 60 milioni di euro, l’inventimento più oneroso nella storia del club. Ma quella quotazione di mercato adesso sta per raddoppiarsi. Il suo contratto col Napoli (ingaggio di 4.5 milioni a stagione) arriva fino al 2025: si sta lavorando per prolungarlo".