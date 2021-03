Gazzetta - Osimhen, il viaggio in Africa mette in apprensione: ADL ha fatto gli scongiuri

Victor Osimhen è impegnato in questi giorni con la sua nazionale, la Nigeria, con la quale lo scorso novembre si era infortunato. Quando era poi tornato in Africa durante la pausa di Natale si era beccato il Covid-19. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, "il nuovo viaggio in Africa di Osimhen mette in apprensione l’ambiente napoletano. [...] Logico che De Laurentiis abbia fatto tutti gli scongiuri perché ora vuole valutare meglio la bontà di un investimento ingente".