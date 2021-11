Gazzetta - Osimhen in Coppa d'Africa, il Napoli non può opporsi ma spunta soluzione alternativa

Il Napoli non ha “armi” per opporsi a una convocazione di Victor Osimhen con la Nigeria per la Coppa d'Africa, ma - come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - può richiedere il coinvolgimento del proprio staff medico e degli specialisti che avranno seguito Osimhen nel percorso di riabilitazione, che sarà avviato dopo l’intervento chirurgico. Un fattore fondamentale e imprescindibile sarà la volontà di Osimhen, che ha sempre dimostrato grande attaccamento al proprio Paese.