Gazzetta - Osimhen in lizza per il Pallone d'Oro Africano dopo Mané e Salah

Non solo lo scudetto e il sogno Champions: Victor Osimhen potrebbe ottenere un altro importante traguardo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo lo scudetto e il sogno Champions: Victor Osimhen potrebbe ottenere un altro importante traguardo. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Di questo passo il nigeriano diventa fra i maggiori candidati per il Pallone d’oro africano, che sarà assegnato nella prossima estate. Gli ultimi vincitori – Sadio Mané e Momo Salah – nell’ultima stagione europea non hanno spiccato e come Osimhen non hanno partecipato al Mondiale".