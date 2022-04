Gazzetta - Osimhen in ritardo poiché ascoltato dalla polizia? Ecco perché la notizia è infondata

Victor Osimhen non è ancora rientrato in Italia dopo il viaggio in Africa per gli impegni con la sua nazionale

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen non è ancora rientrato in Italia dopo il viaggio in Africa per gli impegni con la sua nazionale. Il motivo? La Gazzetta dello Sport smentisce un rumor emerso ieri: "Un’altra notizia trapelata - e rivelatasi infondata - parlava di un ritardo perché i giocatori della Nigeria sarebbero stati sottoposti a interrogatorio dopo il drammatico episodio avvenuto alla fine del playoff per il Mondiale Nigeria-Ghana: la morte violenta dell’addetto Fifa sul campo nelle violenze successe alla fine della gara. Ma ci sono alcuni riscontri in questo week-end. Il connazionale e compagno delle “Super Eagles”, l’attaccante Iheanacho ha segnato a Manchester il gol del momentaneo vantaggio del Leicester a casa dell’United. In serata il granata Aina era in panchina col Torino ieri sera a Salerno. Insomma i componenti della nazionale nigeriana hanno potuto raggiungere i rispettivi club europei senza problemi".