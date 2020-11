Gazzetta - Osimhen, l'oro di Napoli: bella risposta dai suoi per Gattuso

Osimhen oro Napoli. Titola così la pagina della Gazzetta dello Sport dedicata alla vittoria del Napoli sul campo del Bologna: "La dura legge del gol. Quella classica. Quella che fa classifica. Osimhen sfrutta il distanziamento sociale della difesa del Bologna e infila quel gol dirimente che invece Orsolini - a pochi minuti dal tramonto di un match ben farcito e con dentro anche un gol annullato a Koulibaly - non fa. E’ quasi tutto qua, dentro un filmone ben interpretato dai partenopei e nel quale i reduci di Sinisa (senza ben otto uomini) fanno più nell’ultimo quarto d’ora di gara che in tutta la gara stessa.

Così, in attesa del ricorso per lo 0-3 a tavolino contro la Juve, Gattuso si prende una bella risposta dai suoi: tutti tranne Mario Rui e Ghoulam, puniti e in tribuna perché si erano allenati non come Rino comanda. Il Bologna, in tutto questo, prende gol per la partita numero 40 di fila e qualche carezza da Sinisa: perché il Napoli ha spesso nascosto il pallone mostrando rapidità e la consueta qualità ma senza mai riuscire a dare un colpo di grazia che pareva lì, proprio lì, dietro ogni piega del match".