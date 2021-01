Gazzetta - Osimhen positivo, ma non sarebbe stato disponibile: serve ancora tempo

Con la positività riscontrata ieri, gli interrogativi su Victor Osimhen aumentano. La speranza era di poterlo testare in campo prima della Supercoppa con la Juventus ma probabilmente non andrà così. Da casa Napoli fanno notare che ancora ci sarebbe voluta comunque pazienza nel recupero di un infortunio delicato a un’articolazione complessa come la spalla - scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport - quasi a sottolineare che il Coronavirus per il nigeriano è poco più che un incidente di percorso, anche se questo non eviterà al giocatore una multa da parte di De Laurentiis.