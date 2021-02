Gazzetta - Osimhen, rimandato il ritorno da titolare: la punta non è al meglio

Ancora una volta rimandato il ritorno di Victor Osimhen dal primo minuto. L'attaccante nigeriano, scrive La Gazzetta dello Sport, non è ancora pronto per partire da titolare: "E’ stata rimandato ancora una volta il ritorno di Osimhen dal primo minuto. L’attaccante nigeriano non è ancora al meglio della condizione e il tecnico non vuole rischiarlo".