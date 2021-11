Gazzetta - Osimhen riparte: prossima settimana via punti e inizierà a fare cyclette

Dopo l'operazione, Victor Osimhen è tornato a casa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Per qualche giorno ancora Victor dovrà osservare assoluto riposo, per consentire alla parte fratturata di ricompattarsi, senza sollecitazione alcuna. Nella giornata di oggi andranno a fargli visita a casa il dottor Canonico e anche il professor Tartaro, giusto per assicurarsi delle condizioni e anche per medicare la ferita, mentre i punti di sutura dovrebbero essere tolti all’inizio della prossima settimana, quando gli sarà consentito di riprendere l’attività fisica: cyclette".