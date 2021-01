Gazzetta - Osimhen, slitta il rientro: isolato non potrà fare tutte le terapie

Oltre il danno, la beffa. Victor Osimhen tarderà nel suo ritorno in campo per la lussazione alla spalla destra dopo la positività al Covid. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il suo rientro in campo si complica, anche perché la spalla destra ha ancora bisogno di cure e nell’isolamento della sua casa di Posillipo non tutte le terapie saranno possibili".