Gazzetta - Osimhen-Spalletti, rapporti padre-figlio: il tecnico gli dice sempre una cosa

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un focus dettagliato a Victor Osimhen tra curiosità e retroscena dopo la doppietta col Verona: "Con Spalletti ha un rapporto padre-figlio. In allenamento il tecnico segue sempre con attenzione il suo cavallo, brado come la razza maremmana.

E sarà per questo motivo che quando non segue le indicazioni tattiche da bordo campo partono certe... “maremme impestate” che non hanno bisogno di traduzione anche per chi mastica poco l’italiano".