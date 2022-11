Gazzetta - Osimhen svagato e Kvara ha alternato giocate deliziose a errori sorprendenti

"L’atteggiamento mostrato fin dal fischio d’inizio è la migliore conferma delle potenzialità di questo gruppo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per lunghi tratti il Napoli è stato padrone del gioco e del campo ed è mancata solo un po’ di precisione dalla trequarti in avanti, dove Osimhen è apparso un po’ svagato e Kvaratskhelia ha alternato giocate deliziose a errori sorprendenti". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che mette in risalto però la prestazione complessiva dei ragazzi di Spalletti.

"Però il Napoli ha imposto la sua manovra in una delle cattedrali del calcio europeo e proprio l’atteggiamento mostrato fin dal fischio d’inizio è la migliore conferma delle potenzialità di questo gruppo. Nella valigia con cui torna in Italia, il Napoli non mette solo i gol di Salah e Nuñez, che comunque regalano esperienza in modo quasi indolore, ma anche altre cose: il rispetto del Liverpool, la paura di Anfield, la consapevolezza di aver fatto la partita senza subirla".