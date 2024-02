Gazzetta - Osimhen, tanto amore per niente: Napoli per lui è stata solo un hub

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così di Victor Osimhen nel giorno di Napoli-Barcellona

Ora è il figliol prodigo che torna, anzi è costretto a tornare, dopo essere riuscito anche a perdere un aereo dopo un mese e fischia d’assenza. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così di Victor Osimhen nel giorno di Napoli-Barcellona: "C’è solo una partita di Champions League contro un Barcellona stropicciato e con un allenatore, Xavi, che rimane al suo posto solo perché è Xavi, come ha detto il presidente Joan Laporta.

Una occasione perfetta per provare a ricucire il rapporto con la città che ormai ha capito di essere stata solo un hub. Tanto amore per niente. Tante maschere e nessuna immedesimazione, un cuscinetto per nascondere le vere intenzioni: vincere e andarsene, vincere e poi scegliere o farsi scegliere da Paris Saint-Germain e Premier League. C’eravamo tanto amati. Peccato. Ora servono i gol per rimettersi in pari, per farsi perdonare le assenze, per cercare di lasciarsi con dei ricordi decenti e non con rimbalzi, fraintendimenti, scuse, accuse e scuse senza ritorno.