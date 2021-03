Gazzetta - Osimhen titolare col Bologna e Meret confermato: le scelte di Gattuso

Per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Meret sarà confermato in porta e tornerà Osimhen in attacco. Sono queste alcune anticipazioni del quotidiano sulla formazione che Gattuso domani farà scendere in campo in vista della partita contro il Bologna. Il modulo sarà sempre il 4-2-3-1 con Koulibaly che rientra accanto a Rrahmani, Ghoulam a sinistra con Di Lorenzo a destra, Bakayoko che affianca Fabian e in attacco i soliti Politano e Insigne a scortare, però, il nigeriano che ritorna. Zielinski sulla linea dei trequartisti.