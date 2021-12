Gazzetta - Osimhen torna a gennaio: non c'è ancora l'ok dei medici per la maschera speciale

Quando torna Victor Osimhen? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che aggiorna la situazione sulle condizioni del calciatore nigeriano: "Osimhen, invece, per quanto si alleni sempre con maggiore intensità ancora non ha l’ok dei medici per indossare la maschera in carbonio e kevlar. Quella che gli consentirà di provare in allenamento il contatto fisico con i compagni. Dunque anche per lui, così come per Koulibaly, il recupero è ipotizzabile per gennaio".