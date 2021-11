Gazzetta - Osimhen torna ad allenarsi: retroscena sulla gara con l'Inter

Da oggi Victor Osimhen tornerà ad allenarsi a Castel Volturno. La trasferta con l’Inter è sempre più vicina. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La voglia di esaltarsi nuovamente fa comprimere i tempi verso la sfida di domenica pomeriggio. Al Meazza Osimhen vuol scovare una nuova parte di se stesso, quella che il suo talento è pronto ad esprimere in una sfida così importante. E Osimhen non vede l’ora di svelarla sul palcoscenico della Scala del calcio italiano. Vuol sentire l’emozione di segnare in uno stadio così prestigioso".