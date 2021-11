Gazzetta - Ounas verso il recupero: può andare in panchina contro la Lazio

E' tornato dagli impegni con la nazionale con un infortunio, il secondo della sua stagione, ma Adam Ounas corre veloce verso il recupero. Stando a quanto riportato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, l'esterno algerino è un pupillo di Luciano Spalletti e potrebbe rientrare già contro la Lazio, partita in cui probabilmente si rivedrà in panchina.