Gazzetta - Pausa e vacanze giocano col Napoli: ora Koulibaly è più vicino alla permanenza

Kalidou Koulibaly è uno dei pezzi pregiati del Napoli che potrebbero far gola alle big in sede di mercato, ma il trascorrere del tempo è un fattore positivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly è uno dei pezzi pregiati del Napoli che potrebbero far gola alle big in sede di mercato, ma il trascorrere del tempo è un fattore positivo per il club azzurro e ora il centrale senegalese appare sicuramente più vicino alla permanenza rispetto a qualche settimana fa. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"La pausa e le vacanze possono aver giocato in favore del Napoli. Nel senso che è passato l’intero mese di giugno e nessun club ha presentato un’offerta all’altezza delle richieste del Napoli - 40 milioni - per Kalidou Koulibaly. L’uomo per cui Luciano Spalletti è pronto a “incatenarsi” pur di tenerlo nella squadra azzurra. E anche gli ultimi messaggi arrivati dal difensore campione d’Africa appaiono più possibilisti sul prosieguo della sua avventura a Napoli".