Gazzetta - Per lo scudetto bisogna fare i conti col Napoli: Spalletti non si nasconde

Elogio alla stagione del Napoli da parte dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che scrive: "Potrebbe essere questa la stagione giusta per riscrivere la storia . Dall’ultimo scudetto, aprile 1990, sono trascorsi 31 anni. Nel frattempo, il club ha conosciuto il fallimento e la paziente ricostruzione avviata da De Laurentiis. Da 11 anni, il Napoli è una presenza fissa nelle competizioni europee e, ora, potrebbe aver raggiunto le condizioni necessarie per riconsegnare lo scudetto alla città e alla sua gente. E stavolta, c’è un allenatore che non vuole nascondersi: per lo scudetto bisognerà fare i conti anche con il suo Napoli".