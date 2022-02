Gazzetta - Per vincere non bastano i conti in ordine: serve salto di qualità organizzativo

Il Napoli è pronto per vincere lo scudetto? Ad affrontare la questione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Arrigo Sacchi da tempo batte su questo tema, cioè sulla maturità dell’ambiente di saper sopportare la pressione di stare in vetta sino in fondo. Il Napoli in effetti ci è riuscito nelle prime 15 giornate, ma se quel primato l’ha perso è stato perché di colpo Spalletti ha perso parecchi uomini importanti.

Certo, quelle tre sconfitte interne consecutive - Atalanta, ma soprattutto Empoli e Spezia - sono arrivate dopo gare gestite non in maniera impeccabile. Ecco, non è che il Napoli debba vincere “per forza” lo scudetto, ma con la cura dei particolari, si può e si deve crescere. E in questo senso è la società che deve fare il salto di qualità anche organizzativo, perché vanno bene i bilanci in ordine, ma non bastano.