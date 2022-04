Gazzetta - Perché il Napoli migliora con Mertens e Osimhen in campo

Victor Osimhen e Dries Mertens possono giocare insieme. Sono complementari. E il Napoli con loro migliora in zona gol.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Victor Osimhen e Dries Mertens possono giocare insieme. Sono complementari. E il Napoli con loro migliora in zona gol. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Con Osimhen che sfrutta la profondità (sul lancio di Insigne), Mertens è abile a inserirsi negli spazi che si creano per segnare l’1-1. Così come nell’azione del 2-3 Milinkovic è costretto a rompere la linea dei difensori viola per non lasciare troppo spazio al belga, ma intanto nell’uno contro uno con Igor (senza una doppia morsa in marcatura), Osimhen trova il modo di addomesticare il lancio di Mario Rui per andare in gol. Dunque i movimenti di uno diventano importanti per creare spazio all’altro e viceversa".