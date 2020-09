Gazzetta - Perdite da 90 mln, Giuntoli ha avuto l'ordine di far cassa"

Perdite da 90 milioni per il Napoli dovute alla mancata qualificazione in Champions League: ecco perchè c'è l'urgenza di vendere in casa Napoli. Scrive c così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, parlando della necessità da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli di piazzare diversi calciatori in uscita.

"Giuntoli ha avuto l’ordine di cedere per fare cassa, perché tra passività e mancati introiti dalla Champions League, quest’anno,

il Napoli perderà 90 milioni di euro" spiega la rosea.