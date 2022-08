Gazzetta - Perso Insigne, ma Kvaratskhelia sfreccia più veloce ed ha fatto innamorare tutti

Le ambizioni di Victor Osimhen corrono sulle fasce e non è un caso che dei 14 assist ricevuti nel campionato scorso, 12 siano arrivati dalle corsie esterne

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le ambizioni da gol di Victor Osimhen corrono sulle fasce laterali e non è un caso che dei 14 assist ricevuti nel campionato scorso, 12 siano arrivati dalle corsie esterne: Insigne (3), Di Lorenzo (3), Mario Rui (3), Politano (2), Lozano, riporta la Gazzetta dello Sport raccontando che Osimhen perde le imbeccate nobili di Insigne, ma a sinistra "è arrivato un tipo che ha fatto innamorare subito Napoli e che sfreccia molto più veloce, promettendo di regalare al 9 nigeriano spazi più aperti: Khvicha Kvaratskhelia, che «salta gli avversari come birilli», giura Di Lorenzo. Sulla fascia opposta il Chuky Lozano conosce la stessa arte. Deve solo trovare continuità. Raspadori potrebbe esasperare ulteriormente la verticalità di una squadra nata per correre e divertire Al netto del mercato (Zielinski, Fabian), i trampolini di qualità per dettare la profondità non mancano".