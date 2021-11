Gazzetta - Petagna e Demme dal 1', già scelto il sostituto di Insigne

Ultime di formazione in vista della gara contro il Legia Varsavia, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "La strategia dell’allenatore dovrebbe prevedere il rilancio dal 1’ di Petagna, che proprio nel derby di domenica ha dimostrato di sapersi calare subito nel clima gara, anche non giocando tantissimo. Il Napoli senza un centravanti classico di riferimento ha fatto più fatica in attacco. A centrocampo sarà Demme il regista basso, come già all’andata. Così che Fabian possa recuperare con calma. E al posto di Insigne è probabile che vedremo Elmas".