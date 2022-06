Gazzetta - Petagna verso l'addio: tre squadre sul bomber

Il futuro di Andrea Petagna potrebbe essere lontano dal Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola:

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Andrea Petagna potrebbe essere lontano dal Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Di conseguenza si sente “confermato” ma lui per primo sa che lo spazio è poco (specie con Osimhen davanti) e che quest’anno ha fatto bene ragion per cui è arrivato il momento di capire se c’e chi è disposto a dargli una maglia da titolare a stretto giro. Monza, Sampdoria e Torino potrebbero essere interessate ad un centravanti di stazza che garantisce tante sponde e qualche gol".