Gazzetta - Piccolo capolavoro, ma Spalletti mantiene profilo basso: ha un timore

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la vittoria contro la Sampdoria: "Ne sta venendo fuori un piccolo capolavoro, per adesso. Piccolo, solo perché la stagione è appena agli albori e la cautela non è mai troppa. Il Napoli c’è ed è pronto a contrastare le ambizioni dei grandi club. Mantiene un profilo basso, Spalletti. Teme, l’allenatore, che le troppe pressioni possano in qualche modo condizionare il suo lavoro".