Gazzetta - Pjanic prigioniero dell'operazione finanziaria Juve-Barça: ora nessuno lo vuole

Si è parlato anche di Miralem Pjanic per il Napoli, nell'ambito dell'operazione che vorrebbe imbastire il Barcellona per Kalidou Koulibaly, e oggi La Gazzetta dello Sport dedica all'ex Juventus un lungo focus, scrivendo che i 60 milioni di euro di cartellino e l'ingaggio da 6,5 milioni di euro sono quasi impossibili da ammortizzare e in Catalogna non possono più permetterselo, ma non ci sono acquirenti, neanche il Napoli:

"Cifre cospicue per i cartellini di entrambi i giocatori (Pjanic e Arthur), anche se i bonifici scambiati tra i due club furono assai esigui. E grandi ingaggi ai due centrocampisti, anche perché Arthur non aveva alcuna voglia di lasciare il Barcellona e fu necessario fargli capire che il suo sacrificio era fondamentale per la sopravvivenza del club catalano".