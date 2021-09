Gazzetta polemizza con Sarri: "Europa League? No, meglio parlare di Chiffi e campionato..."

"Europa League? No, grazie. Meglio parlare del campionato". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida d'Europa League contro il Galatasaray, facendo polemica dopo quanto accaduto con l'arbitro Chiffi in occasione della sfida col Milan:

"Anche perché a Maurizio Sarri non è andata giù (eufemismo) la squalifica di due giornate comminatagli dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato a San Siro domenica con il Milan. Un’espulsione che l’arbitro Chiffi ha decretato per la reazione avuta dall’allenatore della Lazio nei confronti di Saelemaekers al fischio finale. Nel dispositivo della sentenza si legge che una giornata è stata inflitta per comportamento minaccioso del tecnico verso il calciatore del Milan e la seconda per avere Sarri usato espressioni blasfeme nel tunnel che conduce negli spogliatoi".