Gazzetta presenta Kaio: "E' il nuovo Neymar! Gioca in due ruoli e ha grande fisico"

Chi è Kaio Korge, il nuovo talento del calcio brasiliano che tanto piace al Napoli? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con un ricco identikit: "Kaio Jorge è considerato il nuovo Neymar, è rapido nel trattare il pallone ed ha le caratteristiche di un attaccante centrale, anche se spesso viene impiegato da esterno, proprio come il fuoriclasse del Psg. Il suo profilo, inoltre, rientra nei parametri imposti dalla proprietà: è giovane e talentuoso, fisicamente ben piazzato e pronto per lasciare il Brasile per la serie A. In questa stagione, Kaio Jorge ha disputato soltanto 7 partite e realizzato 3 reti".