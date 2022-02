Gazzetta - Prestazione che lascia pensare ad un Napoli in corsa per tutti gli obiettivi

"La musichetta iniziale non era quella della Champions ma tutto il resto sì, perché questo Barcellona-Napoli ha offerto uno spettacolo di altissimo livello". Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport all'indomani della sfida del Camp Nou: "Applausi per tutti perché la partita è stata giocata su ritmi altissimi. E sarà un peccato che una di queste squadre dovrà lasciare le coppe europee. I catalani non sono riusciti a far gol su azione e per pareggiare hanno dovuto ricorrere all’intervento della Var, trasformatasi in “occhio di falco” pallavolistico, perché sul cross di Adama Traoré la palla non cambia minimamente direzione e Juan Jesus è sfortunato e viene colpito sulla punta delle dita, manco il suo fosse un muro nel volley.

Ma così vanno le cose. Il risultato lascia aperta e affascinante la sfida al Maradona di giovedì prossimo. Una prestazione di questo livello, lascia pensare che gli azzurri capaci di tenere testa a Inter e Barcellona in pochi giorni, possano davvero mantenere un ritmo alto in questo finale di campionato e restare in corsa per lo scudetto".