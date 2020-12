Gazzetta promuove a sorpresa Massa: "Rosso Insigne è giusto, l'insulto non è una protesta!"

L'arbitro Massa è stato quasi promosso dalla moviola de La Gazzetta dello Sport che giudica positiva la prova del fischietto. Per il quotidiano, c'era il rigore dell'Inter ma, soprattutto, c'era il rosso a Insigne. Testualmente si legge: "L'insulto non è una protesta e quindi se il rosso diretto, come ha confermato Gattuso in tv, è la conseguenza di un "vaffa..." è più che commisurato". Il quotidiano sottolinea l'episodio del rigore specificando che il contatto è netto.