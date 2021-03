Gazzetta promuove Insigne: "Con due caratteristiche imbarazza gli avversari"

Lorenzo Insigne è stato tra i migliori in campo contro l'Irlanda del Nord. Ottima prova e assist per Immobile. Voto 6.5 su La Gazzetta dello Sport: "Il suo semplice accentrarsi e il movimento tra le linee imbarazzano i nordirlandesi. Lancia il 2-0 di Immobile, come al solito lavora a tutto campo, bene senza strafare".