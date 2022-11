Gazzetta - Pronta "gabbia" per fermare Lobotka: chiara la strategia di Gasperini

Marcatura speciale ai danni di Lobotka. E' questa l'idea di Gasperini per fermare il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

© foto di www.imagephotoagency.it

Marcatura speciale ai danni di Lobotka. E' questa l'idea di Gasperini per fermare il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Le “uscite” del Napoli sanno essere poesia per la perfezione di certi meccanismi e la facilità di certi dialoghi, ma alla Dea può essere servito anche il votaccio preso contro la Lazio nella lezione sul recupero palla. E pure quello dello scorso aprile (Atalanta-Napoli 1-3), quando la mente di Lobotka partorì pensieri mal (anzi, mai) interpretati dai nerazzurri. Parlare di “gabbia” è esagerato, ma sicuramente saranno necessari ben altra schermatura da parte del trequartista e raddoppi di uno dei due mediani: in ogni caso, che assieme a Koopmeiners ci sia Scalvini o Pasalic, si parla di gente che ha chili e centimetri per provare a disturbare lo slovacco".