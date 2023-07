Gazzetta - Raspadori mezzala non funziona, ma per il 4-2-3-1 servono nuovi equilibri

Benché fosse annunciata col 4-2-3-1, la formazione del Napoli ieri era schierata inizialmente 4-3-3 con Giacomo Raspadori mezzala.

Benché fosse annunciata col 4-2-3-1, la formazione del Napoli ieri era schierata inizialmente 4-3-3 con Giacomo Raspadori mezzala. Un ruolo che, secondo La Gazzetta dello Sport, sta stretto all'ex Sassuolo: "L’esperimento di Raspadori mezzala è durato poco: Jack lì è sprecato, giusto alzarne il raggio d’azione e portarlo sulla trequarti, dove può far male alla difesa avversaria. Ma allora per il piano B (4-2-3-1) serve per trovare nuovi equilibri. E nuove alternative. Ma va preparato al meglio per poterlo utilizzare al meglio”.