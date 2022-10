Gazzetta - Raspadori-Osimhen, sarà staffetta: questa l'idea di Spalletti per il Bologna

"Dunque, tira aria appunto di passaggio di testimone a gara in corso tenendo per altro conto del fatto che scalpita Simeone"

“Raspadori li sfianca e Osimhen li atterra, Con l’Ajax è andata così e la storia potrebbe anche ripetersi". Sarà staffetta anche contro il Bologna nel ruolo di centravanti, almeno secondo le previsioni fatte dalla Gazzetta dello Sport.

"Chissà, magari già contro il Bologna visto che l’indiziato per giocare dal primo minuto è ancora l’ex del Sassuolo nonostante Spalletti sa che per ritrovare il miglior Osimhen c’è bisogno che il nigeriano metta altri minuti nelle gambe. Dunque, tira aria appunto di passaggio di testimone a gara in corso tenendo per altro conto del fatto che scalpita Simeone, uno che addirittura alzandosi dalla panchina ha già messo a segno quattro reti" si legge sulla rosea.