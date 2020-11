Gazzetta ricorda: "Koulibaly stava per partire, è rimasto per la gioia di Gattuso"

Cosa rende forte e completo il Napoli? La rosa, senza dubbio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli ha investito su giocatori giovani, alcuni già pronti, altri da far crescere preparandoli e facendoli giocare con continuità. Victor Osimhen è sicuramente il gioiello più pregiato, non tanto per le reti finora realizzate in stagione (2), ma per i 70 milioni di euro investiti dal club di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di un attaccante veloce, abile ad attaccare la profondità, che è servito per rinforzare il potenziale offensivo. Al momento è un imprescindibile, ma Gattuso non ha perso di vista Petagna e non ha certo declassato Mertens, mentre Lorenzo Insigne resta il leader incontrastato. E poi, l’altro acquisto di fine mercato, cioè Koulibaly, che sembrava lì lì per andare via ma alla fine è rimasto per la gioia dell’allenatore che ha sistemato la difesa".