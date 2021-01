Gazzetta ricorda: Sassuolo nel 2015 fu lo snodo per la rinascita e la rimonta di Allegri

Lo stadio del Sassuolo è stato già in passato snodo decisivo per la Juventus, ricorda quest'oggi la Gazzetta dello Sport facendo riferimento al 2015 con Massimiliano Allegri che "vide le streghe in una notte di fine ottobre buia e tempestosa, dalle cui ceneri però risorse una Signora ancora più affamata, che con una straordinaria rimonta andò a prendersi il quinto scudetto della serie". Per Andrea Pirlo, che a quell’epoca aveva già salutato i bianconeri, il può diventare la scenografia del primo trofeo conquistato da allenatore, oppure lo assocerà per sempre alla prima finale persa.