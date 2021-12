Gazzetta ricostruisce la giornata nera di Insigne: era pronto a tornare titolare

La speranza di rivedere Lorenzo Insigne nella gara contro lo Spezia a metà giornata si è trasformata in preoccupazione, con l’ombra del Covid che si è subito manifestata. La Gazzetta dello Sport ricostruisce la brutta giornata del capitano del Napoli, risultato positivo al test molecolare effettuato nel giorno della vigilia alla sfida allo Spezia.

"Out contro il Milan per guai muscolari, il capitano del Napoli si era allenato lunedì in gruppo con i compagni. Nella rifinitura era prevista la verifica delle sue condizioni per essere in campo nell’ultimo appuntamento del 2021 al Maradona. Per inseguire il primo gol su azione in questo campionato (sinora quattro, tutti su rigore) e per salire quell’ultimo gradino e portarsi al fianco di Maradona, a quota 115, tra i bomber azzurri di sempre. Ed invece già al termine dell’allenamento il comunicato del Napoli diffondeva le prime apprensioni. Causa leggeri sintomi influenzali, infatti, il capitano non si era allenato. Si era sottoposto a un tampone antigenico da cui era scaturito un esito dubbio. Quindi la decisione di passare al test molecolare che poi ha dato la certezza della positività di Insigne".