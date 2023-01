Gazzetta - Rinnovo al ribasso per Zielinski: se non accetterà sarà addio

Sull'edizione odierna dello Sport si scrive di un calcaitore seguito con grande attenzione in casa Napoli

Non solo il marocchino Azzedine Ounahi per rinforzare il centrocampo del futuro. Sull'edizione odierna dello Sport si scrive di un calcaitore seguito con grande attenzione in casa Napoli: Samardzic dell'Udinese il cui destino pare legato a quello di Zielinski.

"Al tempo stesso le alternative non mancano, con giocatori di caratteristiche diverse. Come il tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic, classe 2002, anche lui osservato da tempo. Tutte soluzioni legate anche alla possibile partenza di Piotr Zielinski. Nel senso che il Napoli al polacco proporrà un rinnovo (scadenza attuale 2024) a cifre un po’ inferiori ai 3,5 milioni netti, per rientrare nella politica societaria. Se Zielu non accetterà le strade si divideranno senza rimpianti. Dopo la rivoluzione dell’estate 2022 nulla fa paura al Napoli.