Gazzetta - Ripresa inguardabile, Conte furibondo: il 2-2 ci stava tutto

vedi letture

Il Napoli vince a Genova, 2-1 al Genoa nonostante una ripresa davvero brutta. Questo il commento de La Gazzetta dello Sport: “Conte è furibondo per un secondo tempo inguardabile, ma i tre unti lo rilanciano in testa per una notte. Un tempo tutto del Napoli: due gol di testa di Anguissa e Rrahmani, l’illusione che sarà una goleada, il Genoa ipnotizzato nella sua metà campo.

Una ripresa al contrario: rossoblù da Premier, gol di Pinamonti, assalto all’arma bianca e Napoli in corto circuito. Il 2-2 ci stava tutto, invece finisce 2-1 per il Napoli che ha sempre qualcosa in più: quella solidità contiamo che lo accompagnerà fino alla fine nella lotta scudetto”.