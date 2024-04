Gazzetta - Rodriguez alternativa a Lobotka, a meno che lo slovacco non spinga per il Barcellona

La Gazzetta dello Sport scrive così sulle strategie a centrocampo del club azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha bisogno di dare profondità alle rotazioni e punta anche ad almeno un innesto di esperienza. La Gazzetta dello Sport scrive così sulle strategie a centrocampo del club azzurro: "In Argentina danno per vicinissimo l'accordo con Guido Rodriguez, 30enne centrocampista del Betis e nel giro della Seleccion.

Ha un contratto in scadenza a giugno a Siviglia guadagna meno di un milione: insomma, per esperienza e temperamento potrebbe fare al caso del Napoli, anche se è più un centrale, quindi — nel caso —alternativo a Lobotka. Sempre che lo slovacco non spinga per andare al Barcellona, club che continua a corteggiarlo da tempo".