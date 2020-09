Gazzetta - Roma su Maksimovic e Sokratis: col Napoli discorso si allarga a 3 giocatori

La Roma cerca dei difensori centrali e incrocia il Napoli sul proprio cammino. Perché alcuni degli obiettivi sono i seguenti e li riporta La Gazzetta dello Sport: Maksimovic del Napoli e Papastathopoulos dell’Arsenal. Sono entrambi in scadenza di contratto a giugno prossimo, in ambedue i casi si può provare a strappare un buon prezzo (considerando anche con il Napoli ci sono in piedi altri discorsi, da Milik a Under e Riccardi).