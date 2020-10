Gazzetta - Sabato test decisivi: risultati in giornata per anticipare la partenza verso Torino

In questa settimana ci saranno altri due momenti fondamentali in casa Napoli. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, che cerca di ricostruire le tappe di avvicinamento verso la sfida di Torino contro la Juventus.

"Il secondo prelievo, che sarà effettuato alle 12.30 di oggi al centro sportivo di Castel Volturno, domani potrà dare risultati un po’ più attendibili, ma anche quelli non definitivi sulle condizioni di salute del gruppo. Infatti un terzo tampone per tutto il gruppo squadra è stato già fissato per sabato mattina. Con il centro screening della Università Federico II, che ha garantito quei risultati in giornata in modo da consentire poi nella serata alla squadra di raggiungere Torino con un charter in piena sicurezza. Per poi giocare domenica sera contro la Juve. Sperando che si possa parlare solo di calcio".