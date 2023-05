Gazzetta - Sarebbe Klopp il massimo upgrade per il dopo Spalletti: pista impossibile

Così scrive sul tecnico del Liverpool l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

E allora il successore migliore di Luciano da Certaldo non potrebbe che essere Jurgen Klopp, upgrade massimo anche sulla scena europea. Così scrive sul tecnico del Liverpool l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il tecnico tedesco da anni costruisce sul 4-3-3 - a quanto pare requisito fondamentale nel curriculum del prossimo allenatore del Napoli - e non sarebbe nemmeno difficile vedere in Kvaratskhelia un Salah allo specchio o in Di Lorenzo le corse esterne e interne di Alexander-Arnold. Ma ovviamente strappare Klopp all’abbraccio della Kop, anche senza Champions, è improbabile se non impossibile (come Arteta all’Arsenal).