Gazzetta - Scamacca non segna da 4 partite e ora c'è il Napoli: all'andata fece un gran gol

Quattro partite e 338’ senza segnare per Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo, obiettivo di mercato del Napoli. Il suo digiuno fa notizia, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Napoli, in questo senso, dirà altre verità. Se infatti a Sassuolo è già sbarcato quel Luca Moro (acquistato a gennaio, si è svincolato dopo il fallimento del Catania, con cui ha segnato 21 gol in 28 gare) destinato, in caso di probabile cessione a prenderne il posto, Scamacca ha ancora parecchio da fare in neroverde. A partire dal match di sabato: al Napoli, del resto, segnò anche all’andata e tanto a lungo senza gol il centravanti neroverde non è mai rimasto".