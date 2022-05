Gazzetta - Scamacca può accettare Napoli: c'è la Champions come trampolino di lancio

Gianluca Scamacca potrebbe dire sì al Napoli con la Champions possibile richiamo

Gianluca Scamacca potrebbe dire sì al Napoli con la Champions possibile richiamo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive della chiamata di De Laurentiis a Carnevali e aggiunge: "Preferirebbe restare in Italia e in questo senso il Milan potrebbe diventare la meta preferita. Ma anche il Napoli con la partecipazione alla Champions può diventare un ottimo trampolino di lancio per la definitiva affermazione di questo centravanti, su cui ripone molta fiducia anche il c.t. azzurro Roberto Mancini. Vedremo gli sviluppi della situazione".