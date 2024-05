Gazzetta scettica su Conte: "Chiavelli frena, ha spiegato tutti i rischi ad ADL"

Così scrive la rosea sulla trattativa:

© foto di Tuttonapoli.net

Antonio Conte ed il Napoli: una soluzione che secondo la Gazzetta dello Sport resta molto complicata perchè il club azzurro starebbe mettendo troppi paletti contrattuali al tecnico. Così scrive la rosea sulla trattativa: "La tanto attesa svolta sembra ancora lontana, tanto che ancora ieri il Napoli continuava a ragionare su una rosa ampia di nomi. Un ultimo tentativo per Conte verrà fatto, perché lo vuole De Laurentiis per dare un segnale forte alla tifoseria.

Il Napoli dovrebbe fare un super sforzo economico per venire incontro alla richiesta di Conte e non tutti in società sono convinti di voler rischiare. Per questo l’a.d. Andrea Chiavelli, da sempre ministro del Tesoro azzurro, ha messo davanti a De Laurentiis tutte le possibili problematiche: il Napoli potrebbe rischiare un anno, ma senza la qualificazione alla prossima Champions la società andrebbe in grandissima difficoltà".