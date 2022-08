Gazzetta scomoda Diego: "Kvaratskhelia esordirà a Verona come il Pibe nel settembre '84"

Chissà se in Georgia qualcuno ha detto a Kvaratskhelia che anche lui esordirà a Verona proprio come accadde il 16 settembre del 1984 al Pibe de Oro

Chissà se in Georgia, dove lo chiamano «Kvaradona», qualcuno ha detto a Kvaratskhelia che anche lui esordirà in campionato con il Napoli a Verona proprio come accadde il 16 settembre del 1984 al Pibe de Oro, scrive la Gazzetta dello Sport ricordando l'inizio dell'avventura di Diego, francobollato dal tedesco Briegel: "La storia di Kvaratskhelia con il suo nuovo club invece inizierà a Ferragosto, in un pomeriggio che al Bentegodi si annuncia caldo complice anche la storica rivalità tra le due tifoserie. Gli occhi dei napoletani saranno tutti per lui ed anche quelli dei difensori del Verona, perché ovviamente l’ignoto spaventa e ad oggi non si conosce ancora quale sarà l’impatto di Kvaratskhelia sulla Serie A. Fin qui l’ex della Dinamo Batumi ha impressionato in allenamento e nelle amichevoli ma ovviamente era solo calcio d’estate, adesso si fa sul serio".