Gazzetta - Se il torneo fosse iniziato alla quinta giornata la Juve sarebbe prima"

Fabio Licari ha commentato su La Gazzetta dello Sport il successo della Juve col Verona: “Questa è un’altra Juve: non parliamo di pazze idee scudetto, non è il caso, ma per un posto Champions le quattro fuggitive farebbero meglio a preoccuparsi.

Meglio non illudersi che tutto sia risolto d’improvviso, ma neanche Allegri si sarebbe aspettato una risposta così. Bravo il tecnico a non farsi frenare da retropensieri sulle tre punte, come ai tempi del 4-2-fantasia lanciato con coraggio e incoscienza. Tre attaccanti nelle loro posizioni migliori. E comunque: alla quarta giornata la Juve aveva 2 punti, il Napoli 12, Inter e Milan 10. Se il torneo fosse iniziato alla quinta, i bianconeri sarebbero in testa, alla pari con l’Inter, con 43 punti. Adesso comincia un nuovo mini-torneo nel quale forse non può succedere tutto, ma parecchio sì”.