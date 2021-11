Gazzetta - Se Osimhen non recupera per l'Hellas il Napoli proverà a non farlo andare in nazionale

Il Napoli farà di tutto per recuperarlo in questa settimana, ma se non ci riuscisse allora cercherebbe di non lasciar partire Osimhen con la nazionale. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sull'attaccante nigeriano scrive: "E in questo dovrà fare opera di convinzione anche con il ragazzo, molto legato ai colori della sua terra.

Il 13 novembre la Nigeria sarà impegnata in una partita di qualificazione al Mondiale in Liberia, poi il 16 ospiterà Capoverde. E il 21 a San Siro c’è Inter-Napoli, un appuntamento fondamentale per puntare sempre al massimo obiettivo".